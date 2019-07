C’è anche un nome genovese tra i 31 migliori nuovi locali del 2019, secondo la classifica internazionale stilata da Corriere.it sulla base delle scelte di Cook, l’inserto del Corsera dedicato al food. Si tratta di un nome noto nella ristorazione di Genova: parliamo di Mangiafuoco, il nuovo locale dell’imprenditore genovese Roberto Costa, ideatore nel 2001 della prima macelleria con cucina in Italia, e di RC Group. Spicca al secondo posto nella graduatoria del quotidiano online.

Il nuovo ristorante debutta nel quartiere di Albaro, protagonista è il braciere con griglia vista sala.

Il “mondo” Macellaio Rc conta cinque ristoranti in Italia (Milano) ed Europa. Nel maggio 2017 Roberto Costa ha ricevuto il premio dalla Camera di commercio di Genova (consegnato per la prima volta) come Ambasciatore di Genova Gourmet, per onorare l’impegno nel portare la ristorazione genovese di qualità oltre i confini nazionali: clicca qui per la nostra videointervista.