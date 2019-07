In Liguria sono 9.998 le imprese che hanno effettuato eco-investimenti o che hanno previsto di investire entro il 2018 in tecnologie e prodotti green per ridurre l’impatto ambientale, risparmiare energia e contenere le emissioni di CO2. A dirlo sono i dati di GreenItaly 2018, il nono rapporto di Fondazione Symbola e Unioncamere, promosso in collaborazione con il Conai e Novamont, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, che misura e pesa la forza della green economy nazionale.

Sono oltre 345 mila le imprese italiane dell’industria e dei servizi con dipendenti che hanno investito nel green nell’ultimo quinquennio. In pratica un’azienda italiana su quattro, il 24,9% dell’intera imprenditoria extra-agricola. E nel manifatturiero sono quasi una su tre (30,7%).

Tra le regioni, il primo posto va alla Lombardia, seguita da Veneto, Lazio ed Emilia Romagna. La Liguria si piazza 12esima. Un po’ della nostra regione è presente anche nella graduatoria delle prime 20 province per numero di imprese che hanno investito in prodotti e tecnologie green: Genova, con 4.745 imprese (il 24,7% del totale), è al 19esimo posto. Il podio è composto da Roma, Milano e Torino.

Alla green economy italiana si devono già 2 milioni e 998 mila green jobs, ossia occupati che applicano competenze “verdi”. Si tratta del 13% dell’occupazione complessiva nazionale. Un valore destinato a salire ancora: sulla base delle indagini Unioncamere si prevede una domanda di green jobs pari a quasi 474 mila contratti attivati, dagli ingegneri energetici agli agricoltori biologici, esperti di acquisti verdi, ma anche tecnici meccatronici o installatori di impianti termici a basso impatto.

Secondo il rapporto, le imprese liguri hanno previsto quasi 11.500 assunzioni green entro il 2018, il 10,2% di tutte quelle programmate in regione. Genova, ancora una volta, è tra le prime venti province italiane per numerosità di contratti green la cui attivazione era prevista entro il 2018: è al 16esimo posto con 7.440 contratti.

Il valore aggiunto prodotto dal green job in Italia ha superato i 197 miliardi di euro. In Liguria questo dato ha superato i 5,3 miliardi.

