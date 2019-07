Il Tar della Liguria ha bocciato quelle parti delle delibere di Comune di Genova e Regione Liguria che vietavano nelle zone di pregio della città l’apertura di circoli e associazioni dove somministrare alimenti e bevande. Il ricorso era stato presentato dall’ Arci nazionale e dall’Associazione consumatori Liguria-Genova.

Secondo il tribunale amministrativo vi è una «discriminazione non motivata» nell’ intesa di Comune e Regione in quanto non è stata vietata in sé e per sé l’attività di somministrazione ma solo quella effettuata dai circoli e dalle associazioni.