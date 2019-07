Partono domani, sabato 6 luglio, i saldi estivi in Liguria. Dureranno fino al 19 agosto.

Il presidente di Federmoda Confcommercio Genova, Gianni Prazzoli dichiara: «Le vendite di primavera sono state fortemente rallentate dal maltempo ma auspichiamo una buona riuscita dei saldi estivi soprattutto presso i piccoli negozi di vicinato di qualità che, come sempre, sapranno offrire ai clienti a caccia di sconti prezzi allettanti senza perdere di vista la qualità e la competenza. I saldi estivi valgono in media circa il 12% dei fatturati dei fashion store, la previsione è, che almeno in questi saldi, riparta la corsa allo shopping e si possa riscontrare un’effervescenza dei consumi. Quest’anno – conclude Prazzoli – la nostra associazione ha riscontrato un lieve incremento del numero degli associati a dimostrazione che, il duro e alle volte invisibile lavoro che viene svolto quotidianamente a ogni livello della nostra organizzazione a favore dei piccoli negozi di vicinato sta dando buoni frutti e che la fiducia nei nostri confronti sta crescendo».

Il Comune di Genova ha disposto, anche quest’anno, i posteggi gratuiti per il primo sabato di ribassi: «La nostra associazione – aggiunge Manuela Carena, vicepresidente Federmoda Confcommercio Genova – ha chiesto e ottenuto dall’amministrazione comunale, i posteggi gratuiti per il primo sabato dei saldi in tutto il Comune di Genova. Per questa concessione, che faciliterà di certo l’afflusso degli utenti verso tutti i quartieri della città, ringraziamo l’assessore al Commercio e Turismo Paola Bordilli. Siamo fiduciosi che le persone riconoscano nei nostri negozi dei punti di riferimento di qualità e che anche quest’anno decidano di fare shopping da noi».