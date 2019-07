Nuovo logo e nuova mission per Genova Parcheggi Spa. La società si presenta oggi con un nuovo nome, un nuovo brand e una nuova ragione sociale: nasce Smi, acronimo di Servizi Metropolitani Integrati Spa, che si proietta con un nuovo logo verso la gestione di un ventaglio di servizi sempre più avanzati connessi al controllo e alla pianificazione della mobilità urbana nel Comune di Genova e non solo.

«Anche con l’obiettivo di ridurre nel tempo il costo della sosta in città − ha detto il vicesindaco Stefano Balleari − abbiamo studiato per Genova Parcheggi delle soluzioni in grado di affiancare all’attività tradizionale la gestione di una serie di servizi sempre più avanzati attinenti alla mobilità urbana. Oggi presentiamo questa trasformazione, a partire dal cambio del nome e del logo, per una mobilità integrata a livello cittadino».

Nata nel 1995 con il compito di riorganizzare la sosta in città, tra i prossimi obiettivi dell’azienda ci sono l’installazione e la gestione di impianti di telecontrollo in ambito pubblico e privato.