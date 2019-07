Da oggi a Genova c’è un nuovo Baby Pit Stop a disposizione di genitori e famiglie, allestito in via Sampierdarena 34, al piano terra della sede del Municipio Centro Ovest.

L’inaugurazione si è svolta questa mattina alla presenza dell’assessore alle Pari opportunità e diritti Arianna Viscogliosi, dell’assessore ai Lavori pubblici e manutenzioni Paolo Fanghella e del presidente del Municipio Centro Ovest Renato Falcidia. Alla cerimonia ha preso parte anche il presidente regionale Unicef Franco Cirio. Il nuovo spazio, realizzato con la collaborazione di Unicef e il contributo di Ikea, è stato ideato per ospitare le mamme e i papà con i loro piccoli. È un luogo riservato, arredato per essere accogliente e distensivo dove poter sostare comodamente per allattare il proprio bambino e provvedere al cambio del pannolino.

Il Baby Pit Stop di Sampierdarena è l’ultimo, in ordine di tempo, a essere stato aperto dall’amministrazione comunale dopo quelli allestiti in biblioteche, musei cittadini e Palazzo Tursi. Altri ne verranno aperti in diverse strutture comunali.