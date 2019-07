È attiva la prevendita online dei biglietti del 59°Salone Nautico organizzato da Ucina a Genova dal 19 al 24 settembre prossimi. È possibile effettuare l’acquisto dei biglietti online mediante carta di credito o tramite bonifico bancario sul sito www.salonenautico.com, al costo di 15 euro (comprensivo di diritti di prevendita).

Confermata per il secondo anno consecutivo la formula di un unico contenitore di quattro aree distinte: un Salone multispecialista con servizi dedicati per offrire il miglior panorama espositivo in termini di layout e servizi a pubblico ed espositori.

L’auto ufficiale della manifestazione sarà Bmw, Breitling si conferma l’orologio ufficiale della manifestazione. Main sponsor, per il secondo anno consecutivo, Fastweb, che rinnova la fornitura free wi-fi a pubblico ed espositori per tutta la manifestazione.