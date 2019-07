Il Comune di Genova ha ricevuto dal Dipartimento della Protezione civile uno stanziamento complessivo di 379.725 euro, destinati all’acquisto di attrezzature per la Protezione civile, stabilite da Anci nazionale, che comprendono automezzi, tende di due tipologie e attrezzature varie, un ufficio mobile, due gazebo, un gruppo elettrogeno e una torre faro.

Il finanziamento è strato ottenuto grazie alla partecipazione al progetto “Colonne mobili degli enti locali” che impegna i Comuni a inviare, nei cinque anni successivi, in caso di necessità e con il coordinamento di Anci nazionale, un minimo di sei dipendenti, su turni della durata minima di una settimana per un periodo complessivo minimo di 90 giorni.

L’obiettivo è il rafforzamento del supporto logistico necessario alle attività di mutuo sostegno previste dal Codice di Protezione civile, in particolare l’invio di personale qualificato in occasione di eventi calamitosi a supporto delle amministrazioni locali colpite. Tale personale dovrà essere formato in modo omogeneo con il coordinamento sia di Anci Nazionale sia del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

Il progetto è stato finanziato a seguito della legge n. 96 del 21 giugno 2017 e successive modifiche e regolamentato con decreto del presidente del consiglio dei ministri del 12 aprile 2018, norme che hanno avviato un piano di potenziamento della capacità operativa di protezione civile: per le annualità 2017-2019 è stata destinata, a tutte le componenti del Sistema nazionale di protezione civile, una cifra globale di 179.600.000 euro di cui 12.572.000 sono destinati, per la prima volta, alle strutture di protezione civile dei Comuni con il coordinamento di Anci nazionale.

Anci nazionale ha fornito a tutte le amministrazioni ammesse a partecipare al progetto le schede tecniche del materiale oggetto di fornitura, al fine sia di facilitare le procedure di acquisto sia di rendere omogeneo il parco attrezzature e mezzi delle singole amministrazioni. La Protezione civile comunale, con la collaborazione della Stazione unica appaltante, sta predisponendo gli atti utili all’acquisizione di quanto stabilito.

«Questo progetto – dichiara il consigliere delegato alla Protezione civile Sergio Gambino – è di estrema importanza perché per la prima volta i Comuni più importanti sono organizzati e coordinati in supporto di altre amministrazioni colpite da gravi calamità naturali. Il cospicuo finanziamento ricevuto servirà a migliorare le dotazioni e l’operatività del gruppo Genova di Protezione civile, che in questi anni tra mille difficoltà ha saputo dimostrare, grazie ai suoi volontari e alla struttura comunale di protezione civile, di essere una eccellenza sia regionale che nazionale».