In occasione della IV edizione appena conclusa, la Genoa Shipping Week, grazie al sostegno di Msc Crociere, supporter della manifestazione, ha promosso una lotteria benefica a favore del Fondo Malattie Renali del Bambino-Onlus per acquistare un nuovo macchinario per il Reparto di Nefrologia, Dialisi e Trapianto “Rosanna Gusmano” dell’Istituto G. Gaslini.

Ieri sera, nella cornice di Terrazza Colombo alla presenza di Alberto Banchero, presidente di Assagenti, è stato estratto il biglietto numero 0553 che si è aggiudicato una crociera di 7 giorni nel Mediterraneo per due persone a bordo di Msc Bellissima.

Giacomo Costa Ardissone, manager del Gruppo Msc, ha dichiarato: «Siamo onorati di contribuire a questa iniziativa a favore dell’ospedale Gaslini, che si affianca a numerose altre attività che svolgiamo grazie anche all’impegno della Msc Foundation. Ricordo, in proposito, sia il supporto ai più piccoli portato avanti insieme all’Unicef, sia il sostegno a Genova e al suo territorio con il recente progetto del Parco del Mare e con la donazione, alla Caritas e alla Comunità di Sant’Egidio, di decine di tonnellate di pasta e di riso per le necessità delle persone più bisognose».

Il Fondo Malattie Renali del Bambino onlus, opera da più di 40 Anni a favore del Reparto di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Renale dell’Istituto Gaslini di Genova. I proventi raccolti contribuiranno ad acquistare una nuova sofisticata piattaforma computazionale per analisi bio-informatiche di tipo genomico e proteomico che aumenterà in maniera significativa la potenza delle analisi informatiche che i ricercatori conducono sul dna e sulle proteine, aiutando a trovare cure più idonee ed efficaci per salvare tanti bambini dalle malattie renali.