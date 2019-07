Anche Msc Crociere (qui la comunicazione di Costa) ha aderito oggi al Genoa Blue Agreement proposto dalla Capitaneria di Porto di Genova con l’obiettivo di migliorare l’impatto ambientale nello scalo ligure.

L’accordo prevede, tra le altre misure, l’utilizzo di carburante (gasolio) con tenore di zolfo non superiore allo 0,10% anche nelle fasi di entrata e di uscita dal porto, oltre che durante la sosta in banchina.

«Msc Crociere è da sempre all’avanguardia sul fronte ambientale e dispone di una delle flotte più giovani e innovative al mondo, anche dal punto di vista della tecnologia green disponibile a bordo – dichiara Leonardo Massa, country manager Italia della società – siamo particolarmente lieti che questo importante accordo venga implementato nel porto di Genova che, per la nostra compagnia, rappresenta il principale scalo al mondo nel quale quest’anno movimenteremo oltre 1,1 milioni di passeggeri».

Per tutta la stagione estiva faranno scalo a Genova ben quattro navi Msc Crociere, tra cui le due ammiraglie Msc Grandiosa e Msc Seaview, le più recenti e innovative dell’intera flotta. In Liguria, complessivamente, la compagnia movimenterà quest’anno oltre 1,25 milioni di crocieristi, circa un terzo dei 3,6 milioni di passeggeri movimentati in Italia, confermando così il legame privilegiato con una regione in cui l’intero Gruppo Msc impiega oltre 2.500 dipendenti generando una ricaduta economica pari a circa 1,5 miliardi di euro.