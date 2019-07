Due su nove, non male per i ristoranti della Liguria. In effetti c’è l’imbarazzo della scelta vista la quantità. Forbes ha recentemente pubblicato la classifica dei 9 ristoranti vista mare giudicati tra i migliori d’Italia (non viene spiegato il criterio di selezione, ma specificato solo che si tratta di “cene gourmet in compagnia dei panorami più suggestivi del Belpaese”.

Riportiamo le scelte della rivista.

Il Cappero Ristorante Bar Terrazze (Borgio Verezzi)

Si suddivide in due parti: il Bar Terrazze che, come suggerisce il nome, comprende terrazze sul mare da cui ammirare il panorama del golfo e il ristorante, che oltre a un’ampia terrazza ospita stanze interne con camino a legna. La cucina permette di gustare piatti tipici liguri, principalmente a base di pesce. (foto in apertura)

Bagni Medusa (Genova)

Sulla passeggiata panoramica di Nervi, i Bagni Medusa sono tra i più antichi stabilimenti balneari di Genova. Sulla terrazza gli ospiti possono gustare i piatti tipici della cucina ligure e una selezione di vini scelti tra le etichette più note.

Per chi fosse curioso sul resto della classifica ecco il link all’articolo.