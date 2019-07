Fincantieri ha chiuso il primo semestre con ricavi in crescita del 12% a 2,837 miliardi di euro. L’ ebitda migliora del 17% a 215 milioni, l’ebitda margin e sale dal 7,3 al 7,6%. il risultato del periodo adjusted è’ positivo per 34 milioni contro i 39 milioni al 30 giugno 2018.

Il gruppo ha stabilito un nuovo record di ordini acquisiti in un singolo semestre: 6,6 miliardi. In particolare, sono stati firmati contratti per 15 unità, di cui 11 navi da crociera per 5 brand diversi (Oceania, Regent Seven Seas, Viking, Msc, Princess) e una ulteriore unità per la Us Navy nell’ambito del programma Littoral Combat Ship.