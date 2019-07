Confcommercio della provincia di Genova comunica che sono pervenute ai suoi uffici «numerose segnalazioni da aziende associate, in base alle quali le fatture relative all’acqua delle ultime settimane evidenziano un aumento importante della tariffa idrica per metro cubo. Dalle prime informazioni acquisite abbiamo appreso che si tratta di un conguaglio tariffario derivante da partite pregresse, relativa al periodo 2007 – 2011, che prevede una rateizzazione in quattro anni».

Dice Oscar Cattaneo, vicepresidente di Confcommercio della provincia di Genova: «Con il supporto di nostri legali abbiamo effettuato tutte le valutazioni circa le opportune azioni da intraprendere ed invitiamo gli associati che avessero riscontrato aumenti sensibili della tariffa, a contattare i nostri uffici ( 010 55201)».