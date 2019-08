Inaugurata a Ceriale la nuova pista ciclopedonale dopo il termine dei lavori del terzo e ultimo lotto del percorso, che arriva direttamente al confine di Albenga da via Pineo: il costo dell’ultima parte dell’opera è stato di circa 400 mila euro, finanziati dalla Regione Liguria.

«L’intervento è la continuazione dei due precedenti lotti iniziata dalla vecchia amministrazione e da noi ripresa dopo aver chiuso i procedimenti pendenti, riuscendo così a completare i lavori» affermano in una nota congiunta il sindaco Luigi Romano e il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Luigi Giordano.

I tre lotti complessivi sono costati 960 mila euro: oltre al contributo regionale il Comune di Ceriale ha messo a bilancio 560 mila euro nei vari anni. Presente all’inaugurazione anche l’ex sindaco di Ceriale Ennio Fazio: la precedente amministrazione ha portato avanti la realizzazione dei primi due lotti di lavori.

La pista ciclopedonale di quest’ultimo lotto è lunga 450 metri e larga 2.50 metri, ampiamente fruibile per pedoni e ciclisti.

«Adesso la sfida è ultimare, con la collaborazione e il cofinanziamento del Comune di Albenga, i pochi metri di collegamento con il ponte della Carenda. Ci metteremo in contatto con la nuova amministrazione ingauna al più presto per la parte finale: con una semplice passerella a sbalzo si consentirà ai pedoni di attraversare il ponte in tutta sicurezza», aggiunge Giordano.

«Questo permetterà ai due paesi di avere un percorso unico e collegato in tutta sicurezza per gli amanti delle passeggiate, a piedi o in bici: in questo modo si potranno avere oltre 10 km percorribili, con la possibilità di arrivare fino a Loano e oltre senza il pericolo di camminare sulla via Aurelia» rileva Giordano.

In pratica si può arrivare a piedi da Albenga passando nella pineta di Ceriale senza mai transitare sulla via Aurelia.

Inoltre è stato realizzato un impianto di illuminazione a led.