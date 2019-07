Chiudono in cauto rialzo le borse europee, al termine di una giornata contrassegnata dalla volatilità, il giorno dopo la riunione della Bce che ha annunciato di voler lasciare invariati i tassi. Londra segna +0,8%, Parigi +0,57%, Francoforte +0,47%.

Negativa solo Milano, che ha terminato le contrattazioni con Ftse Italia All Share a 23.786,79 punti (-0,23%) e Ftse Mib a 21.837,74 punti (-0,30%), frenata dal comparto bancario in calo a livello Ue. Anche la rimessa in moto dello spread Btp/Bund, arrivato sui 194 punti base (variazione +2,65%, rendimento btp 10 anni+1,56%, rendimento bund 10 anni-0,38%) dai 189 di ieri, ha contribuito al ribasso dei bancari.

A Piazza Affari brilla Telecom (+4,o5%), dopo l’annuncio dell’accordo con Vodafone, a sua volta in rialzo sul listino di Londra.

Il petrolio cala dello 0,2% a 55,8 dollari al barile.

Sul Forex l’euro si attesta a 1,111 dollari (in chiusura ieri a 1,1161)e vale120,8 yen, Il dollaro-yen è pari a 108,7.