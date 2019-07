Chiusura poco mossa per le Borse europee nell’attesa della decisione della Fed sui tassi, prevista per mercoledì sera e di eventuali novità dalle trattative Usa-Cina. Fa eccezione Londra grazie alla notizia che Takeaway.com, società olandese di consegna di cibo a domicilio, ha offerto 5 miliardi di sterline per acquisire la rivale Just Eat.

Parigi segna -0,16% , Francoforte resta piatta e Milano ha terminato le trattative con Ftse Italia All-Share a 23.651,11 punti (-0,57%) e Ftse Mib a 21.709,30 punti (-0,59%). In aumento lo spread Btp/Bund, arrivato a 197 punti base (variazione +1,13%, rendimento Btp 10 anni+1,57%, rendimento Bund 10 anni-0,39%) dai 194 pb di venerdì sera.

A Piazza Affari soffrono i titoli più strettamente collegati al commercio internazionale come Prysmian (-3,3%), Pirelli (-2,5%), Leonardo (-2,1%) e i bancari, con Unicredit -2,8%.

Petrolio +0,3% a 56,36 dollari al barile.

Sul fronte valutario l’euro si attesta a 1,113 dollari (1,1123 in avvio e 1,111 dollari alla chiusura di venerdì) e vale 121,2 yen (120,813 in apertura e 120,8 yen venerdì), mentre il dollaro-yen e’ pari a 108,82 (108,609 in avvio e 108,7 la chiusura precedente).