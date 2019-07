Apertura in rialzo per la Borsa di Milano. L’indice Ftse Mib guadagna lo 0,19% a 21.997 punti. In evidenza Stmicroelectronics (+2,32%), Prysmian (+1,21%) e Saipem (+1,11%), cala Ferrari (-0,76%).

Avvio di seduta cauto per le principali borse europee. Praticamente invariata Parigi (-0,01% a 5.617 punti), in rialzo Francoforte (+0,16% a 12.510 punti), debole Londra (-0,11% a 7.548 punti).

Cauto ottimismo sui principali mercati di Asia e Pacifico alla notizia della ripresa delle trattative sui dazi tra Usa e Cina. Tokyo ha guadagnato lo 0,41%

Si attendono i dati sulla fiducia delle imprese e dei manager in Francia, Germania, nell’Ue e Oltreoceano, dove sono attese anche le richieste di mutui e le vendite di nuove abitazioni. Il vero appuntamento macroeconomico però sarà il Fomc della Fed del prossimo 30 e 31 luglio.

Prezzi del petrolio in risalita sui mercati asiatici dopo i dati che hanno mostrato un calo delle scorte americane di greggio. Il Wti ha guadagnato lo 0,5% salendo a 57,05 dollari, mentre il Brent segna un +0,4% portandosi a 64,07 dollari al barile.

Nei cambi l’euro sostanzialmente stabile nei primi scambi della mattinata. La moneta unica vale 1,1151 dollari (1,1148 la chiusura di ieri) e 120,57 yen. Rispetto alla sterlina la moneta unica è scambiata a 0,8958.

Lo spread tra Btp a 10 anni italiano e il corrispondente bund tedesco, ha aperto a 194 punti base rispetto all’omologo tedesco. In sostanziale parità con la chiusura di ieri. Rendimento a 1,56%