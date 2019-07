Turismo e trasporto pubblico: arriva una linea con bus panoramici scoperti, che entra in funzione tra Sestri Levante e Chiavari, via Lavagna.

Il nuovo servizio di Atp è stato presentato quest’oggi a Chiavari, in piazza Nostra Signora dell’Orto, con i rappresentanti dei Comuni interessati: Marco Di Capua sindaco di Chiavari, Valentina Ghio sindaco di Sestri Levante e Chiara Oneto assessore ai trasporti di Lavagna in rappresentanza del sindaco Gian Alberto Mangiante.

Il nuovo bus, un Iveco Sunrise Atomic Cabrio a basso impatto per le emissioni, viaggerà lungo la strada costiera e panoramica tra le città del Tigullio Orientale e avrà una funzione prevalentemente turistica. Il servizio verrà organizzato con la necessaria flessibilità, visto che dovrà corrispondere alle eventuali richieste che arrivano dagli operatori turistici o dalle amministrazioni. I posti a sedere sono una trentina. Quella offerta dal bus panoramico rappresenta una nuova risposta di Atp Esercizio alle richieste di un comprensorio che vive di turismo e che ha appena visto la realizzazione dell’innovativo servizio Tigullio Airport Shuttle, che da tre settimane collega tutte le maggiori città del Tigullio allo scalo aeroportuale di Genova.

L’iniziativa è frutto di una strategia di promozione del territorio, cui daranno il loro contributo anche i Comuni interessati e che è basata su un accordo commerciale tra Atp Esercizio e Bus Company, prima azienda del trasporto pubblico su gomma nella provincia di Cuneo e seconda in Piemonte.

«Tra noi e Bus Company si possono creare importanti sinergie, nel solco di quella tradizione di contatti tra Liguria e Piemonte che da sempre fa muovere le persone. La prima iniziativa, con il bus scoperto turistico è anche la conferma del valore aggiunto, che ha da sempre ha il servizio pubblico: sempre a disposizione dei territori, di chi fa impresa in questo caso nel campo turistico e delle amministrazioni locali», dice Enzo Sivori, presidente di Atp Esercizio.

Roberto Rolandelli e Andrea Geminiani, dirigenti Atp aggiungono che «Il bus panoramico risponde anche a una richiesta che arriva dagli stessi fruitori del servizio. Spesso gli operatori turistici, gli albergatori e gli stessi turisti hanno chiesto di avere a disposizione un mezzo panoramico utile a godere delle bellezze del territorio. Grazie alla collaborazione con i Comuni interessati, Sestri, Lavagna e Chiavari, oggi diamo una risposta concreta a queste richieste».

Nei giorni scorsi in Città Metropolitana c’è stato anche un ulteriore incontro operativo cui ha partecipato anche Enrico Galleano, amministratore delegato di Bus Company: «Il bus turistico scoperto che utilizzeremo insieme ad Atp nel Tigullio fa servizio da qualche anno nelle Langhe come bus turistico scoperto. Con l’accordo siglato con Atp intendiamo sponsorizzare i nostri territori; sarà l’inizio di uno scambio commerciale sul tema turistico, con bus speciali che viaggeranno tra Piemonte e Liguria. Il secondo step può essere legato al bike sharing per il quale Bus Company ha il necessario know how». Il consigliere delegato ai Trasporti Claudio Garbarino chiosa: «È una conferma della capacità di Atp nel fare impresa e accordi commerciali. Seguendo le indicazioni del sindaco metropolitano Marco Bucci, che punta a valorizzare il trasporto pubblico, l’azienda di Carasco in questi mesi ha messo in campo format impensabili fino a qualche anno fa. Dalla navetta per l’aeroporto, ai bus per il Carlo Felice, passando per i primi bus elettrici, c’è una forte volontà di rispondere alle sfide del mercato. Quest’estate avremo altre novità da presentare».