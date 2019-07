Invitalia finanzia First Plast nell’ambito degli incentivi della legge 181/89: un altro insediamento produttivo è quindi pronto a stabilirsi nel territorio savonese, area di crisi complessa.

L’investimento ammesso per l’azienda di Altare è pari a 6,8 milioni di euro e le agevolazioni complessivamente deliberate ammontano a oltre 4,6 milioni, di cui 3,3 nella forma del finanziamento agevolato e 1,3 a fondo perduto. Nel frattempo, il 25 giugno scorso si è chiusa la seconda finestra del bando da 3,5 milioni dedicato al supporto e alla realizzazione di progetti di attività di ricerca e sviluppo sull’area di crisi complessa savonese.

«Dopo le 5 domande di contributo − spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti − per richiesta di oltre 2,2 milioni di euro sulla prima finestra (la dotazione era di 2,1 milioni), sono state presentate per la seconda finestra 7 domande per una richiesta di contributo superiore ai 2,3 milioni di euro (la dotazione era pari a 1,4 milioni di euro). Sulla falsariga di questi ottimi risultati, ci aspettiamo una risposta altrettanto importante dal territorio con il bando regionale da 12,5 milioni di euro dedicato allo sviluppo produttivo dell’area di crisi complessa, che partirà il prossimo 15 luglio».