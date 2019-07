A seguito dell’interdizione al transito veicolare di un tratto di via Cornigliano a Genova per lavori stradali, da giovedì 18 luglio e fino al termine degli interventi, le linee 160 e 160/ modificheranno il percorso, in direzione piazza Savio.

Per quello che riguarda la linea 160, i bus, giunti al termine di via Pellizzari, svolteranno per via Cornigliano, via Dufour dove riprenderanno regolare percorso.

I bus della linea 160/ giunti in via Cornigliano, svolteranno per via Dufour dove riprenderanno regolare percorso.