Giglio Group, partner digitale di oltre 70 brand lifestyle, annuncia un accordo con Stefano Ricci, luxury brand italiano leader a livello internazionale nell’abbigliamento uomo e bambino.

La società toscana ha affidato a Giglio Group il proprio store online in Cina e ha scelto iBox Digital per ampliare il proprio business digitale sui marketplace di tutta Europa, Canada e Usa.

La partnership con Giglio non riguarderà solo il sito monobrand attraverso la piattaforma Oracle, ma verrà avviata una gestione completa, tramite il lancio dell’omnicanalità con tutti i negozi e il supporto al brand in Cina e in tutto il mondo.

«Attraverso la sua piattaforma tecnologica – si legge in una nota dell’azienda – Giglio Group consente alle aziende clienti di distribuire i propri prodotti sui principali markeplace al mondo, registrando in pochi mesi una crescita media del loro fatturato online pari al +46%».