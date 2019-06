Da oggi i visitatori del sito www.visitgenoa.it troveranno una nuova sezione interamente dedicata agli appuntamenti, alle iniziative, agli eventi organizzati a Genova.

Una sorta di bussola che aiuta a orientarsi nell’offerta di eventi in città: il contenitore, organizzato in pagine dedicate alle diverse stagioni dell’anno, presenta tutti gli eventi – dallo sport alla cultura, dagli spettacoli teatrali ai laboratori e alle iniziative per i bambini – e tutto ciò che c’è da fare e da vedere in città, raccogliendo le iniziative organizzate da soggetti pubblici e privati.

Il calendario della città – insieme alla possibilità di approfondire i singoli eventi su visitgenoa.it – diventa quindi uno strumento destinato a cittadini e turisti, che potranno orientare la loro scelta di vacanza nella nostra città con molto anticipo e in base anche all’offerta di eventi e iniziative, ma anche agli organizzatori di eventi che vogliano portare innovazione o creare sinergie con l’offerta attuale. Dalla nuova sezione sarà infatti possibile anche segnalare nuovi eventi.

Il nuovo calendario della città verrà pubblicizzato tramite canali online e social e con una campagna affissioni sugli spazi del Comune di Genova. Dopo l’estate verrà pubblicato il calendario eventi del 2020.

«Vogliamo, ancora una volta, promuovere una Genova che è da visitare in ogni stagione grazie alla sua bellezza, ma anche alle tante iniziative che stiamo realizzando, in sinergia con altri soggetti pubblici e privati per esaltarne le potenzialità – dichiara l’assessore al turismo Paola Bordilli – In tempi di comunicazioni sempre più veloci, questa nuova sezione di visitgenoa.it permetterà al visitatore di cogliere subito l’offerta stagionale di eventi e di poter approfondire queste informazioni per orientare la propria scelta di soggiorno nella nostra città. Essa permetterà inoltre alle tante realtà del territorio che spesso organizzano eventi di avere a disposizione la programmazione cittadina e poter lavorare meglio evitando eventuali sovrapposizioni al fine di valorizzare nel miglior modo possibile ogni manifestazione».

«Con questa operazione, finanziata con le risorse dell’Imposta di soggiorno, abbiamo messo a sistema una serie di informazioni che facilitano la consultazione del sito, rendendolo più fruibile per i genovesi e per i turisti – spiega l’assessore al Marketing territoriale Barbara Grosso – Uno degli obiettivi di questo assessorato è la digitalizzazione spinta dell’offerta culturale e turistica, azione indispensabile in un mondo costantemente connesso e che, sempre più, richiede risposte precise e diversificate a qualsiasi tipo di domanda».