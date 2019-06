I sindacati hanno ricevuto la comunicazione ufficiale di apertura delle procedure di licenziamento per cinque lavoratori di Ventimiglia della società Pulitalia Servizi, l’azienda che gestisce in appalto per conto di Ferservizi i Ferrotel in Liguria. Il Ferrotel è la struttura che ospita il personale di Trenitalia che, per effetto dei turni, deve pernottare fuori residenza presso la località di frontiera con la Francia. Lo annunciano in una nota congiunta le segreterie regionali Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti Fast Confsal Ugl Trasporti Salpas Orsa.

Secondo i sindacati «i licenziamenti derivano dalla scelta di Trenitalia di rivolgersi a strutture alberghiere del territorio anziché utilizzare il Ferrotel, di proprietà del gruppo, un edificio per il quale non è mai stato deciso di investire in opere di adeguamento e ammodernamento, nonostante le ripetute richieste del sindacato. Di conseguenza, il Ferrotel verrà definitivamente chiuso e le attività di accudienza in appalto saranno sospese il 31 agosto 2019».