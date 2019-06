La controllata di Fincantieri Vard ha firmato un contratto con la società armatrice australiana Coral Expeditions per la progettazione e la costruzione di una seconda nave da crociera di lusso di piccole dimensioni (expedition cruise vessel). L’unità avrà il nome di Coral Geographer, gemella di Coral Adventurer entrata nella flotta dell’armatore lo scorso aprile, e la sua consegna è prevista per l’ultimo trimestre del 2020, sempre nel cantiere Vard di Vung Tau in Vietnam.

Come la prima unità della classe, Coral Geographer sarà lunga 93,4 metri, potrà ospitare a bordo 120 passeggeri, e sarà progettata da Vard Design in Norvegia in stretta collaborazione con Coral Expeditions. La nave sarà costruita secondo i più elevati standard di comfort e attenzione al cliente.