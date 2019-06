C-Way, tour operator specializzato in soggiorni sul territorio nazionale che includono le strutture gestite da Costa Edutainment e Civita Cultura Holding, punta a una maggiore internazionalizzazione avviando una collaborazione con Ctrip, una delle principali agenzie di viaggio online cinesi, per la vendita di alberghi, tour e pacchetti riguardanti in particolare il territorio ligure, destinazione che sta suscitando sempre maggior interesse da parte del mercato turistico cinese.

La collaborazione è stata favorita dalla recente visita a Genova del presidente e co-fondatore di Ctrip, James Jian Zhang Liang, invitato dal Comune di Genova proprio per la promozione della città e del territorio. Al tavolo era presenti le istituzioni e i principali soggetti turistici.

Con 250 milioni di utenti dichiarati, Ctrip è una piattaforma unica nella quale un turista può trovare tutti i servizi che possono essere utili per un viaggio: dalle prenotazioni aeree o ferroviarie, al noleggio delle automobili, alla sistemazione ricettiva in 180 Paesi del mondo, ai servizi di assistenza, alle assicurazioni, ai visti, con diverse modalità di pagamento.

C-Way, nato dalla collaborazione del gruppo Costa Edutainment Spa con Civita Cultura Holding, è un tour operator specializzato in soggiorni sul territorio nazionale che includono le strutture gestite da Costa Edutainment e Civita, principalmente in Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Lazio, Campania, Sardegna, Sicilia, Veneto, Marche, Lombardia e Piemonte.

Specializzato in pacchetti che combinano natura e cultura, divertimento e intrattenimento, C-Way ha registrato per l’anno contabile 2018/19 una crescita di fatturato del 23% rispetto all’anno precedente.

Questo sforzo è stato riconosciuto da Tiqets, la piattaforma di marketing e ticketing per musei e attrazioni, che mira a rendere la cultura più accessibile a tutti. All’edizione 2019 dei Tiqets Remarkable Venue Awards – istituiti per riconoscere e celebrare le migliori attrazioni ed esperienze nelle città più visitate in tutto il mondo – sono state premiate due delle destinazioni gestite dai soci di C-Way, Civita Cultura Holding e Costa Edutainment spa: la Galleria dell’Accademia di Firenze come Best Museum e l’Aquafan di Riccione come Best Family Attraction.

A ottobre scorso, in occasione dei GetYourGuide Awards, che celebrano l’eccellenza nel settore dei tour e delle attività turistici, C -Way ha ottenuto il premio nella categoria “Incredible Eco-Friendly Experiences” per le proposte incentrate sull’esperienza di visita all’Acquario di Genova.