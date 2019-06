“L’Italia in crescita” è il titolo dell’assemblea del centrodestra convocata per il 6 luglio a Roma, al Teatro Brancaccio dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Scopo della manifestazione, mettere a confronto le varie anime del centrodestra, cattolici, liberali, riformisti, associazioni per costituire un polo alleato ma non subalterno alla Lega di Salvini. Toti nei giorni scorsi ha negato di volere una scissione da Forza Italia e ha invitato al Brancaccio anche il partito di Berlusconi.

Il manifesto d’invito a partecipare all’evento, pubblicato stamani sulla pagina Facebook del governatore, porta la scritta: “Per chi non si rassegna al declino di un’area politica e del Paese. Per chi sogna merito, competenza, impegno, democrazia. Per chi vuole una Italia in crescita. Per costruire un Paese nuovo abbiamo bisogno anche di te! Ci date una mano? Vi aspetto a Roma”.