L’Unione Europea è disposta ad aumentare al 55% la sua partecipazione al finanziamento del tunnel di base della Torino -Lione. Lo ha confermato la coordinatrice del Corridoio mediterraneo della Ue, Ivette Radicova, ieri a Lione. La notizia è stata riportata dalla stampa francese. Al momento l’opera è finanziata dalla Ue al 40%. Il preventivo di costo ufficiale del tunnel tra Bussoleno e Saint-Jean-de-Maurienne è di 8,6 miliardi di euro.

Secondo Davide Gariglio, componente del Pd in Commissione Trasporti alla Camera, con la disponibilità dell’ Unione europea di portare dal 40 al 55% la sua partecipazione al finanziamento del tunnel di base della Torino-Lione, l’Italia risparmierebbe oltre 1 miliardo e 300 milioni di euro. «A oggi – spiega Gariglio – il nostro paese spenderebbe 3 miliardi di euro per la tratta internazionale e 1,7 miliardi di euro per la tratta nazionale ma con la nuova rimodulazione dei finanziamenti da parte dell’ Ue i costi si ridurrebbero passando a 2 miliardi di euro e 1,3 miliardi di euro rispettivamente per la parte internazionale e nazionale. Rinunciare a una opera strategica con costi così ridotti sarebbe una follia».