«Mi dimetto da consigliare regionale per fare ciò che amo di più: amministrare il mio Comune, Pietra Ligure. Sono stato eletto sindaco nell’ultima tornata elettorale e mi dedicherò a tempo pieno a questo nuovo incarico, grazie alla fiducia accordatami dai miei concittadini». Lo annuncia in una nota il consigliere regionale del Pd Luigi De Vincenzi.

«Torno a fare il sindaco – spiega De Vincenzi – perché ciò che mi è mancato di più in questi quattro anni è stato il rapporto diretto e concreto con i cittadini. La mia è stata una scelta di cuore, ma un pezzo di questo cuore lo lascio in Regione. Spero di ricambiare la fiducia che i cittadini di Pietra Ligure mi hanno accordato il 26 maggio scorso. Oggi per me inizia una nuovo cammino, anzi riparte un percorso che avevo interrotto cinque anni fa».