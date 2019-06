Uno sversamento di idrocaburi si è verificato oggi alla foce del torrente Boate a Rapallo ed è stato bloccato prima che raggiungesse la zona destinata alla balneazione. Il Comune annuncia che «a seguito dei diversi sopralluoghi effettuati dagli uffici comunali, lo sversamento abusivo di idrocarburi nel torrente Boate, per il quale sono in corso gli accertamenti per verificare le responsabilità, è stato prontamente contenuto a mezzo di apposite panne assorbenti e le operazioni di bonifica sono in atto».

«L’intervento tempestivo – precisa l’amministrazione comunale di Rapallo – ha impedito agli idrocarburi di raggiungere le acque destinate alla balneazione per le quali pertanto, non è necessario, al momento procedere ad alcuna interdizione».