Il Comune di Genova ha proposto il progetto “Take a chance. Nuove opportunità per i giovani delle periferie genovesi” nell’ambito delle azioni sperimentali del Fondo Innovazione Sociale.

Capofila del progetto è Palazzo Tursi che ha coinvolto nella sua realizzazione la Comunità di Sant’Egidio, come soggetto attuatore, in rete con l’Istituto Comprensivo Voltri2, l’Associazione Consorzio Sportivo Pianacci e l’Anci Liguria.

I partner lavoreranno in sinergia per attivare un percorso di coinvolgimento di tutte le realtà attive nel quartiere del Cep a Pra’, in modo da far emergere nuovi modelli di lettura dei bisogni e proporre nuove modalità di relazione con i residenti della zona e, in particolare, con i più giovani.

«Il Comune di Genova – dichiara l’assessore al Personale, Pari Opportunità e Diritti, Arianna Viscogliosi – si è fatto promotore di questo progetto che potrà mettere in campo una serie di azioni diversificate finalizzate a supportare il percorso educativo dei bambini e dei ragazzi del quartiere del Cep di Pra’, affiancando il lavoro della scuola contro l’isolamento sociale, la dispersione e l’abbandono scolastico».