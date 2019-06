Con il taglio della lamiera, si è svolta oggi la cerimonia che segna il primo passo nella costruzione della nuova expedition vessel, Seabourn Venture, della compagnia da crociera extra-lusso Seabourn da parte dei cantieri T. Mariotti, società italiana leader nella costruzione di navi da crociera di lusso, parte del gruppo Genova Industrie Navali.

La cerimonia si è svolta a San Giorgio di Nogaro, nella sede dell’azienda Cimar, alla presenza del presidente di Seabourn, Richard Meadows, e il managing director di

T. Mariotti, Marco Ghiglione.

«La cerimonia del taglio della lamiera è un momento importante nel processo di costruzione di una nave, che nessun cantiere o compagnia da crociera può mai dimenticare − afferma Ghiglione − Questo nuovo progetto porterà Seabourn ad avere la sua prima “expedition vessel”. Si tratta di un nuovo traguardo nella nostra lunga partnership con Seabourn, che è sempre stata legata agli sviluppi cruciali nelle strategie della compagnia crocieristica. Mentre continuiamo a intensificare la nostra collaborazione con Seabourn, siamo fieri di offrire la nostra esperienza e contribuire, ancora una volta, a un progetto importante che costituirà la nuova frontiera delle crociere ultra-lusso».

Il lancio di Seabourn Venture è previsto per giugno 2021, a cui seguirà la nave gemella a maggio 2022. Le navi sono concepite e progettate per i viaggi esplorazione, combinati a un servizio ultra-lusso e personalizzato offerto grazie a esperti di viaggi e professionisti con una grande esperienza nelle spedizioni, nell’ospitalità e nella crociera di lusso.

Entrambe le navi saranno progettate e costruite per ambienti diversi secondo lo standard

PC6 Polar Class e includeranno una varietà di hardware e tecnologie moderne che aumenteranno le capacità e il raggio di azione globale delle navi. Avranno un design nuovo e innovativo, creato specificamente per chi ama le crociere esplorazione ultra-lusso e includeranno molte caratteristiche che hanno già reso le navi Seabourn un grande successo.

Un’offerta nuova sarà rappresentata dalla disponibilità a bordo di due sottomarini costruiti su misura per vedere il mondo sotto la superficie dell’oceano. Le navi sono progettate per avere a bordo un complemento di kayak e 24 gommoni Zodiac, che potranno accomodare tutti gli ospiti a bordo contemporaneamente, per un’esperienza del tutto immersiva. Ogni nave avrà 132 suite lussuose con vista oceano, offrendo la sistemazione migliore, indipendentemente dal percorso delle navi.