Valerio Massimo Romeo si è insediato in Prefettura assumendo le funzioni di vicario coordinatore.

Originario della provincia di Cosenza, Romeo, laureato in giurisprudenza, è entrato in carriera nel 1991 e da allora ha svolto il suo percorso professionale in Toscana, assolvendo importanti incarichi nelle Prefetture di Pistoia, Livorno, Massa Carrara e Pisa.

Nel corso della sua carriera, ha maturato diverse esperienze commissariali nei Comuni di Marliana, Pontremoli, Casciana Terme-Lari e Viareggio, svolgendo inoltre l’attività di docenza nei corsi di perfezionamento del personale di Polizia di Stato.