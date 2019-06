Sono 31 le candidature pervenute al concorso internazionale per il masterplan di rigenerazione del “Quadrante Val Polcevera” e del nuovo parco urbano, denominato “Il Parco del Ponte”. Il concorso è stato bandito dal Comune di Genova in collaborazione con il Consiglio nazionale degli architetti e con l’Ordine degli architetti di Genova per avviare il processo di rigenerazione urbana, sociale e ambientale dell’area di Val Polcevera colpita dalla tragedia del 14 agosto del 2018.

Si tratta del primo grado della gara in forma anonima, in cui una giuria di esperti – che inizierà a lavorare nei prossimi giorni – selezionerà le sei proposte finaliste. Il successivo approfondimento dei progetti si concluderà a settembre con la proclamazione del vincitore, cui seguirà l’affidamento di un incarico progettuale per le aree pubbliche da riqualificare.