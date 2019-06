Orsero comunica che, in data odierna, è efficace l’accordo relativo all’acquisto da parte della controllata Fruttital del 75% del capitale della società Fruttital Cagliari, specializzata nella distribuzione all’ingrosso di ortofrutta nel territorio sardo e di cui il gruppo Orsero detiene già il restante 25% del capitale sociale.

Il corrispettivo è stato pattuito in 5,1 milioni di euro, pari a un multiplo di circa 6X dell’ebitda medio 2017-2018 della società acquisita, di cui 4,05 milioni di euro da corrispondere alla data di esecuzione e il rimanente importo di 1,05 milioni di euro entro un anno da tale data.

A fine 2018, Fruttital Cagliari aveva un debito netto a pari a circa 2 milioni di euro. La società è altresì proprietaria di un immobile commerciale, non strumentale, del valore contabile di 2,1 milioni di euro per il quale è in corso una trattativa di vendita che si dovrebbe finalizzare entro la data di esecuzione dell’accordo e in relazione al quale l’accordo prevede eventuali aggiustamenti del prezzo di acquisto di Fruttital Cagliari.

L’operazione sarà finanziata tramite l’uso di risorse finanziarie proprie del gruppo Orsero.