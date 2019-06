Orsero spa in trasferta a Francoforte: la società ligure, che importa e distribuisce prodotti ortofrutticoli freschi, parteciperà alla Small Cap Conference che si terrà a Francoforte il 18 giugno.

La conferenza, organizzata da Equita Sim spa, consentirà alle società italiane quotate di entrare in contatto con importanti fondi istituzionali tedeschi attraverso group meeting.

All’evento saranno presenti Paolo Prudenziati, presidente, a.d. e chief commercial officer, Matteo Colombini, a.d. e Chief financial officer ed Edoardo Dupanloup, investor relator.

La partecipazione alla small cap conference, si inserisce nell’ambito della strategia di comunicazione del gruppo Orsero di incrementare e sviluppare, sulle diverse piazze finanziare europee, le relazioni con gli investitori finanziari istituzionali, anche in previsione del passaggio al Mta segmento Star.

Il Gruppo Orsero è impegnato nello sviluppo di una strategia di medio termine per consolidare la posizione raggiunta nel mercato della distribuzione nel Sud Europa attraverso una crescita organica, e ad accelerare ulteriormente la crescita attraverso possibili acquisizioni, come le ultime effettuate rispettivamente: in Francia con Fruttica, in Spagna con Sevimpor e in Italia con la recente acquisizione del rimanente 75% del capitale della società Fruttital Cagliari, società specializzata nella distribuzione all’ingrosso di ortofrutta in Sardegna.