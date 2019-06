Venerdì 21 giugno l’Istituto Idrografico della Marina rinnoverà il tradizionale appuntamento con l’open day, in occasione della Giornata mondiale dell’Idrografia, che quest’anno trarrà ispirazione dal tema indicato dall’International Hydrographic Organization: “Le informazioni idrografiche alla guida della conoscenza dei mari”.

Il pubblico avrà la possibilità di visitare la mostra permanente dedicata alle spedizioni italiane in Artico a partire dalle imprese del Duca degli Abruzzi (1899-1900) per arrivare alle attuali campagne del programma pluriennale denominato High North, che la Marina Militare porta avanti dal 2017.

La popolazione avrà l’opportunità di scoprire lo storico forte San Giorgio, il complesso monumentale cinquecentesco che ospita l’Istituto, dal quale si gode una magnifica vista della città e del porto di Genova e le attività complementari della Marina Militare che si svolgono al suo interno per il supporto alle iniziative connesse all’uso sostenibile del mare e più in generale alla “Blue Growth”. Il percorso espositivo offrirà ai visitatori di entrare nei luoghi dove nascono le carte nautiche e i documenti nautici che l’Istituto produce da quasi 150 anni al servizio di tutti i naviganti per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.

Gli appassionati di storia avranno inoltre la possibilità di visitare la sala pendoli, dove veniva conservato il tempo per distribuirlo agli orologi della città di Genova e ammirare gli orologi che anticamente venivano forniti alle navi della Marina Militare.

Le visite guidate partiranno dal passo dell’Osservatorio 4 ogni mezz’ora dalle ore 9.30 alle ore 16.30. Per gruppi organizzati e numerosi, si consiglia la prenotazione anticipata ai seguenti contatti: maridrografico.ure@marina.difesa.it (tel. 010-2443362).