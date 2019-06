Nello Spazio ImmaginaGenova un’occasione per scoprire il proprio indice di benessere

Composizione corporea, flessibilità, reattività, stabilometria, equilibrio, forza e postura: insieme, questi fattori riassumono lo stato di benessere percepito. Oggi e domani, nell’Agenzia Generali Genova di piazza Dante, è possibile calcolare il proprio indice di benessere, usufruendo gratuitamente delle apparecchiature messe a disposizione da Physio TechLab nello Spazio ImmaginaGenova.

Suddivisa in 5 sedi dislocate sul territorio, l’Agenzia Generali conta circa 13.000 clienti, tra aziende, liberi professionisti e famiglie. L’agenzia fin dal 2017 è pilota per tutto il processo di digitalizzazione e semplificazione dei rapporti con i clienti intrapreso dalla compagnia, arrivando a punte di oltre il 90% di polizze emesse totalmente con firma digitale avanzata. L’attività dell’Agenzia per quest’anno avrà focus su tutte le linee di business e sulle coperture auto, coperture protection, protezione beni e persona e coperture per il risparmio.

Oggi, fino alle 19, e domani, sabato 22 giugno, dalle 9,30 alle 12,30, il team di professionisti Physio TechLab calcolerà gratuitamente l’indice di benessere con il metodo m.e.a.sure®. Per partecipare è sufficiente iscriversi nell’apposita pagina web noigenova.it, indicando la fascia oraria preferita per effettuare il test (clicca qui per accedere).

Nato dal percorso agonistico e personale di Fabio Macchi, atleta paraolimpico, laureato in fisioterapia e fondatore di Physio TechLab, il metodo m.e.a.sure® si focalizza sui feedback del corpo per raggiungere il proprio equilibrio personale, sia fisico che mentale. Un percorso di empowerment adatto a tutte le età e a tutti gli obiettivi: sia per gli sportivi che devono prepararsi a una competizione, sia per gli adulti che voglio mantenersi in forma.

Al termine di ogni sessione individuale nello Spazio ImmaginaGenova, il team di Physio TechLab traccerà la topografia personale dei partecipanti, aiutandoli poi a definire obiettivi di benessere concreti.

«Prosegue con questo appuntamento la serie di eventi gratuiti dedicati alla cittadinanza che stiamo organizzando all’interno dello Spazio ImmaginaGenova − spiega l’agente generale Carlo Tenderini, dell’Agenzia Generali Genova piazza Dante − Quella con Physio TechLab è una collaborazione ad alto valore aggiunto. Il nostro intento è quello di offrire servizi di interesse e utilità per il grande pubblico».