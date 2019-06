Mercato di corso Sardegna, l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Genova Paolo Fanghella chiarisce in una delle interrogazioni a risposta immediata (chiesta da Paolo Putti) prima del consiglio comunale, quali saranno i tempi per il bando di progettazione preliminare per la riqualificazione dell’area.

«Lo scorso 24 maggio l’Agenzia delle Entrate ci ha consegnato la perizia – dice Fanghella – la loro stima differisce rispetto alla nostra: 5,3 milioni contro gli iniziali 4,6. L’Agenzia inoltre specifica che la cifra può oscillare del 10% in eccesso o in difetto. L’obiettivo comune è quello di arrivare il più in fretta possibile all’appalto».

Si tratta della stima del valore di mercato per assegnarlo con una durata di 90 anni.

Per questo – spiega Fanghella – è stata richiesta ulteriore documentazione, «per trovare interventi compensativi a coprire la differenza di valore».

Questa la tabella di marcia: il 20/6 la proposta di delibera della giunta al consiglio, tra il 30/6 e il 10/7 commissione e discussione, intorno al 20/7 pubblicazione del bando di gara. «Il bando tratterà della progettazione preliminare, chi vince la gara avrà l’incarico di fare anche i progetti definitivi ed esecutivi».