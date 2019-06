Giglio Group annuncia un accordo con l’azienda Tonino Lamborghini e fa il suo ingresso nel settore degli accessori di design. Entro l’autunno Giglio prevede di comunicare altri brand storici del design Made in Italy che hanno deciso di affidarsi alla divisione IBox Digital per il proprio business online nel mondo.

Rimanendo legato alla tradizione e al suo heritage familiare, Tonino Lamborghini ha creato un vero e proprio “lifestyle experience brand” con un’ampia gamma di prodotti di lusso: orologi, occhiali, cellulari, profumi, complementi d’arredo, abbigliamento, accessori sportivi, prodotti beverage, golf&utility cart, hotel a 5 stelle, progetti real estate, caffetterie e ristoranti a marchio.

L’accordo prevede la realizzazione e gestione del nuovo sito istituzionale e di e-commerce attraverso iBox Digital, che consentirà la vendita dei prodotti Tonino Lamborghini in Europa e extra-Europa per garantirne un posizionamento online strategico e ottimizzato rispetto agli obiettivi e ai target da raggiungere.

Alessandro Santamaria, managing director Digital & Strategy di Giglio Group, commenta: “La collaborazione tra Tonino Lamborgini e Giglio Group si sposa con la mission di entrambi i Gruppi, ovvero quella di portare la passione e lo spirito dell’Italia al mercato globale con prodotti unici e distintivi.

«Con IBOX – spiega Alessandro Santamaria, managing director Digital & Strategy di Giglio Group – accompagneremo Tonino Lamborghini nell’ottimizzazione dello storytelling e del brand journalism e nel perfezionamento dell’attività commerciale online, abbinando tecnologia all’avanguardia e capacità di penetrazione nel mercato a livello internazionale. Dopo il settore jewellery, siamo felici di essere entrati anche nel comparto degli accessori di design con un marchio che incarna l’innovazione e i valori eterni caratteristici della cultura italiana».

Rita D’Andrea, Digital Marketing & Communications director di Tonino Lamborghini spa, aggiunge: «Il nuovo sito corporate è nato dall’esigenza di dare risalto alla storia e all’identity del nostro brand con un maggior accento sui contenuti corporate e sul lifestyle del brand per aumentare la brand awareness internazionale. Oltre a un grande lavoro sulla brand identity e sui contenuti della parte istituzionale, si è resa necessaria una totale ridefinizione dello store online. Grazie all’expertise di IBOX, abbiamo migliorato la UX, il listing, le schede prodotto e la fase di checkout per ottimizzare al massimo tutta l’esperienza di acquisto. All’interno della nuova e-boutique, gli appassionati del marchio del Toro potranno acquistare gli accessori di punta del nostro lifestyle: dagli orologi agli smartphone, dagli occhiali da sole alla piccola pelletteria, dalle cravatte agli accessori in argento, fino a una capsule di t-shirt in vendita esclusivamente online».