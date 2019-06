Genova: la scuola di panificazione di Iscot Liguria si trasferisce al Mercato orientale

La scuola di panificazione, gastronomia e pasticceria di Iscot Liguria cambia sede. Dagli spazi sovrastanti il mercato Romagnosi, in via Canevari (dove in autunno aprirà un nuovo ristorante), la scuola si sposta al Mog, al piano rialzato del rinnovato Mercato Orientale, in pieno centro a Genova.

Il corso IeFP Durata: tre anni, da settembre a giugno, 2.970 ore totali.

Calendarizzazione: da lunedì a venerdì, 2 giorni al Cnos Fap LT di via San Giovanni Bosco 14r e 3 giorni nella sede Iscot Liguria di via Cesarea 8.

Stage: in aziende di trasformazione alimentare della provincia di Genova.

Obbligo di frequenza: 80% del totale ore.

Titolo conseguito al termine dei tre anni: “Qualifica Operatore della trasformazione agro-alimentare”.

Iscrizione: tramite portale www.iscrizioni.istruzione.it Per info: Iscot Liguria, Cnos Fap LT

«Avevamo inaugurato il laboratorio una decina di anni fa, è stato il primo dedicato esclusivamente alla panificazione − ricorda Oscar Cattaneo, presidente di Iscot Liguria − Oggi lo inseriamo in un nuovo contesto, coniugando in modo efficace l’aspetto commerciale del Mercato orientale, la piazza del gusto della Mog e, appunto, al piano rialzato, la parte formativa della nostra scuola. Una scuola che, così, si inserisce perfettamente all’interno di un’azienda».

Il corso è triennale e alternerà ore di pratica a ore di formazione tradizionale in aula. Le iscrizioni sono aperte fino a settembre. «Avremo 18 giovani che frequenteranno il laboratorio, in un corso triennale finanziato dalla Regione Liguria − spiega Cattaneo − Qui impareranno un mestiere e, al termine del corso, potranno decidere se proseguire gli studi oppure cercare un’occupazione sfruttando le competenze acquisite in questi anni».

Tra i “banchi di scuola” ci saranno pane, focaccia e ogni genere di prodotti da forno: «I ragazzi impareranno l’arte bianca, ma non solo: questa è una scuola dell’obbligo a tutti gli effetti, ci saranno anche ore di formazione tradizionale che si svolgeranno in aula, tramite Iscot Liguria e il nostro partner Cnos».