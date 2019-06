A causa di lavori stradali in viale Canepa a Genova, a partire dalle 21,15 di mercoledì 5 giugno e fino alle 5 di giovedì 6 giugno, le linee Amt 172, 172/ e 653 modificheranno il percorso come di seguito indicato.

Linee 172 e 172/

Direzione piazza Baracca: i bus, giunti in via Chiaravagna, altezza piazza Arrivabene, proseguiranno per via Chiaravagna, via Giotto, via Hermada, via Puccini, via Travi dove effettueranno capolinea provvisorio.

Direzione Panigaro: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Travi, proseguiranno per via Menotti, via Giotto, via Borzoli, via Da Bissone dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 653

La linea 653 verrà limitata a via Travi e non raggiungerà piazza Consigliere.

Direzione piazza Pallavicini: i bus, in partenza dal capolinea di via Travi, proseguiranno per via Menotti dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione via Travi: percorso regolare.