Da lunedì 1 luglio a venerdì 23 agosto i servizi al pubblico di Amt saranno aperti con le seguenti modalità.

Da lunedì 1 luglio a venerdì 9 agosto e da lunedì 19 agosto a venerdì 23 agosto:

Amt Point (Palazzo Ducale) attivo con il consueto orario dalle 8,15 alle 16.

Biglietterie (via Bobbio 250r, Brignole, via Avio 9r) ed esattoria (via Bobbio 252r) aperte dalle 8,15 alle 13.

Biglietteria di Manin della ferrovia Genova – Casella aperta nei giorni feriali dalle 8,15 alle 13, al sabato e nei festivi orario invariato dalle 8,30 alle 12 e dalle 12,45 alle 15.

Da lunedì 12 agosto a venerdì 16 agosto:

Chiuse le altre biglietterie e l’esattoria.

Il call center del Servizio Clienti (848 000 030) dall’1 al 26 luglio sarà attivo con il consueto orario dalle 8,15 alle 16,30, dal 29 luglio al 23 agosto sarà attivo dalle 8,15 alle 13.

Nella giornata di giovedì 15 agosto tutti i centri Amt resteranno chiusi, da lunedì 26 agosto riapriranno con i consueti orari.

Per quello che riguarda le linee, concluso il periodo di lancio e promozione, da lunedì 1° luglio per utilizzare Flybus, il collegamento diretto tra la stazione FS di Sestri Ponente e l’Aeroporto, così come per tutti gli altri servizi gestiti da Amt, occorrerà essere muniti di un titolo di viaggio. Si potrà salire a bordo con un qualsiasi abbonamento Amt, con il biglietto ordinario rete urbana, il biglietto integrato Amt/Trenitalia e i biglietti turistici.

Flybus è in servizio tutti i giorni dalle 6 alle 22 con una frequenza di 15 minuti.