Entra nel clou la quarta edizione della Genoa Shipping Week, la settimana dedicata all’economia e alla cultura del mare.

Sul fronte business, oggi, giovedì 27 giugno, proseguono le conferenze di Port&ShippingTech suddivise fra tre sedi congressuali – Palazzo San Giorgio, Acquario di Genova e Palazzo Ambrogio di Negro. In mattinata c’è il Green Shipping Summit per parlare di efficienza energetica delle navi e di riduzione delle emissioni di CO2. Al pomeriggio, la nuova sessione “Fattori Competitivi 2.0” dello shipping e della portualità italiani metterà a confronto operatori e istituzioni in un dibattito pubblico. In chiusura, la parola passerà al sistema portuale con la tavola rotonda dei presidenti delle Autorità portuali. In parallelo, l’automazione sarà protagonista delle due sessioni di Technology Trends del settore marittimo-portuale.

Sempre nel pomeriggio di oggi, parte la prima edizione di Med Seawork, la manifestazione business dedicata al comparto della nautica da lavoro che fino venerdì 28 ai Magazzini del Cotone offrirà due giornate di confronti e di business con 400 incontri b2b tra 39 aziende provenienti prevalentemente da Genova, che offrono prodotti e servizi nel campo della nautica da lavoro, e 22 buyer di settore provenienti da Germania, Marocco, Emirati Arabi Uniti, Olanda, Francia, Tunisia e Turchia.

Il gran finale degli eventi business sarà affidato il 28 giugno alla 15esima edizione dello Shipbrokers and Shipagents Dinner, la tradizionale cena degli agenti e dei mediatori marittimi di Genova, uno degli eventi più importanti nello scenario mondiale del settore marittimo, logistico e portuale che ogni due anni ridisegna la terrazza del padiglione Jean Nouvel della Fiera di Genova in un luogo di ritrovo e confronto per gli addetti del comparto marittimo internazionale. 5 mila metri quadri che la scorsa edizione hanno accolto 3 mila ospiti, in rappresentanza di 1.400 aziende e proveniente da 45 Paesi.

Per i più sportivi, sabato 29 giugno, alle 9,30, ci si potrà allenare con Valeria Straneo, medaglia d’argento al mondiale di Maratona a Mosca 2013, in occasione della Genoa Shipping Run organizzata dall’Associazione International Shipping Runners. 10 km nel cuore del Porto di Genova per raccogliere fondi per il reparto di ematologia dell’ospedale Gaslini. Per iscrizioni cliccare qui.

Proseguiranno poi fino a domenica 30 giugno le visite alle 4 unità navali presenti a Genova grazie alla collaborazione con Marina Militare e Capitaneria di Porto – Guardia Costiera e gli eventi di Zones Portuaires Genova, il primo Festival del Porto in Italia.