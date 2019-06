Un servizio di consegne ecocompatibili nel centro storico di Genova. Si chiama Invia Ecoconsegne srl ed è stato presentato dal Comune di Genova, alla presenza del vicesindaco e assessore alla mobilità del Comune di Genova Stefano Balleari, del presidente di Camera di Commercio di Genova Luigi Attanasio e delle associazioni di categoria.

Si chiama Invia perché opera nei vicoli, dentro la città. Grazie ai suoi veicoli elettrici e a zero emissioni può transitare senza limitazioni nelle Ztl arrivando ovunque.

Si propone come una soluzione per gestire in modo efficiente ed ecologico la logistica cittadina, compresa l’area portuale.

Un modello che non sostituisce i corrieri tradizionali, ma ne integra il servizio arrivando dovunque e sempre a raccogliere e distribuire merce nel centro storico e non solo. Per i privati cittadini, per gli esercizi commerciali e per le imprese si tratta di un servizio 100% green che aiuta Genova nel suo impegno verso la sostenibilità.

Sostenibilità, quindi, ma anche efficienza: grazie ad un hub di raccolta, posto in prossimità della zona di distribuzione (800 mq nel Porto Antico, nel palazzo Metelino); alla collaborazione con Eco Bike courier, corrieri in bicicletta ed alla flessibilità nell’orario di consegna in funzione delle esigenze degli operatori.