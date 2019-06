Tutto pronto a Celle Ligure per la settima edizione della manifestazione Acciugalonga: due serate, venerdì 7 e sabato 8 giugno, dedicate alla vera star del mar Ligure, l’acciuga, che verrà preparata in modi tradizionali e innovativi da ristoranti, bar, gastronomie e stabilimenti balneari del centro storico e del lungomare. Il consorzio Promotur, con il patrocinio del Comune di Celle Ligure, della Provincia di Savona, della Regione Liguria e della Camera di Commercio Riviere di Liguria, invita ad un weekend di vera festa dove l’eccellenza enogastronomica si unisce alla buona musica e allo shopping di qualità.

Oltre ai tanti eventi collaterali, a partire dalle ore 18 saranno aperti i punti ristoro, nel centro storico e su lungomare Colombo. In via Boagno, piazza del Popolo, via Montegrappa ci sarà poi un mercatino di artigianato e opere dell’ingegno tutto dedicato al tema marino. La grande novità di quest’anno sarà l’Acciupiatto, un piatto creato appositamente per la manifestazione dalla Bottega Il Tondo.