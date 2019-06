«In questi giorni sono stati fatti concreti passi in avanti nell’ ottica della cosiddetta soluzione privata» per Carige. Lo scrivono ai dipendenti i commissari della banca ligure PietroModiano, Fabio Innocenzi e Raffaele Lener.

«Tanto il piano della banca quanto i progetti elaborati in ottica di soluzioni private – si legge nella lettera – si basano sul radicamento della banca e il suo rapporto con la piccola media impresa, con gli operatori minori e con le famiglie sono elementi fondamentali per la valorizzazione della stessa. Difficile, se non impossibile, immaginare soluzioni private che possano valorizzare la banca trascurando questo avviamento o trasformandola in una piccola boutique».