Chiudono in recupero ma prevalentemente negative le borse europee, al termine di una giornata dominata dalla cautela per i timori scatenati dall’abbattimento da parte iraniana di un drone americano. A spingere gli indici europei in risalita è stato il buon andamento del Dow Jones. L’Eurostoxx segna -0,32%, Eurostoxx 50 -0,26%, il Cac 40 di Parigi -0,31%, il Dax 30 di Francoforte -0,31%, l’Ibex 35 di Madrid +0,02%, il Ftse 100 di Londra -0,56%.

Milano ha terminato le contrattazioni con Ftse Italia All-Share a 23.324,65 punti (+0,10%) e Ftse Mib a 21.388,63 punti (+0,13%). Lo spread Btp Italia/Bund a dieci anni dopo l’ampliamento di ieri è tornato a ridursi, fermandosi a 245 punti base dai 248,6 pb di ieri sera, in seguito alle parole pronunciate dal presidente della Bce Mario Draghi a Sintra che ha annunciato nuove misure di sostegno all’economia dell’area Ue.

A Piazza Affari la riduzione dello spread ha sostenuto le banche, brillanti in particolare con Fineco (+2,58%) e Bper Banca (+1,69%).

Sul mercato valutario, l’euro è tornato a superare quota 1,13 dollari a 1,1321 dollari.

In rialzo dello 0,74% a 57,53 dollari a New York il prezzo del greggio Wti.