Conclusione piatta per la Borsa di Milano: l’indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,09% a 20.612 punti, l’Ftse All share in ribasso dello 0,13% a quota 22.551.

Tra i titoli principali i migliori sono stati Prysmian e Moncler (+1,6%). Male Stm (-3%), con la Juventus scivolata del 4,6% finale, anche in attesa del nuovo allenatore

In Europa mercati azionari in calo: Londra -0,3%, Francoforte -0,6%. Parigi lima a -0,1%.

Il petrolio (light sweet crude oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,61%.

Nei cambi l’euro-dollaro Usa continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,51%.

Lo spread tra Btp decennale italiano e il corrispondente Bund tedesco ha chiuso in calo a 258 punti base, il rendimento del decennale scende al 2,32%.