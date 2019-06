Al via la seconda edizione del contest “You dream, we believe“, dedicata alle startup che operano nel settore dell’energia. Ideatori del progetto sono Illumia, giovane azienda indipendente di vendita di energia elettrica e gas, e WyLab, l’incubatore di startup di Chiavari.

Obiettivo del contest è individuare prodotti e servizi d’avanguardia in grado di rendere più smart, efficiente e tangibile l’energia.

Da oggi fino al 31 luglio sono aperte le candidature. Pochi i requisiti: far parte di una startup o di un team composto da un minimo di due persone fisiche, maggiorenni, in possesso di un almeno diploma di istruzione superiore e con un’idea vincente e innovativa da proporre legata al settore dell’energia.

Per presentare la propria candidatura sarà sufficiente iscriversi sul sito youdreamwebelieve.it entro il 31 luglio, proponendo la propria idea, prodotto e servizio innovativo relativi all’ambito energetico che siano legate ai temi 2019: materializzazione di energia o data analytics e data management solutions, soluzioni hardware e software per l’acquisizione e gestione quotidiana dei dati, soluzioni innovative per implementazione e digitalizzazione dei processi aziendali.

I progetti migliori saranno protagonisti del Pitch day del progetto, che si terrà nella sede di Illumia il 12 settembre, per offrire ai giovani startupper, attraverso seminari e workshop, l’opportunità di entrare in contatto con l’azienda. In palio per la startup vincitrice, selezionata da un comitato tecnico, un premio in denaro e un periodo di incubazione di 3 mesi in Wylab, comprensivi di servizi di tutorship, consulenza strategica.

Al termine di questo periodo, la start up vincitrice sarà coinvolta in un progetto pilota disegnato sulla proposta e avrà la possibilità di collaborare strettamente con Illumia, il primo family business del mercato energetico.