È stata completamente rinnovata, pronta per la stagione estiva, la filiale di Viareggio di Antonio Verrini & Figli, azienda genovese attiva nel mercato della distribuzione di prodotti ittici freschi, conservati e surgelati.

La sede toscana serve il segmento horeca ( hotellerie-restaurant-café) con circa 200 clienti distribuiti in Toscana su tutta la Versilia, Lucca e Firenze e produce circa il 20% del fatturato globale dell’azienda.

Nata 11 anni fa, si estende ora su circa 1000 mq di superficie, con un ampliamento dell’area magazzino e stoccaggio delle merci, rinnovo delle celle frigorifere e un potenziamento delle risorse umane impiegate, che passano da 15 a 25. I lavori di ristrutturazione hanno comportato un investimento di circa 600.000 euro.

Situata a Viareggio in zona Darsena, vicina al centro città, la filiale di Viareggio in seguito alla ristrutturazione ha raggiunto una capacità di stoccaggio di 50 tonnellate di prodotti congelati, un potenziale di rotazione giornaliera di 5 tonnellate di prodotti freschi, conta 10 automezzi per la distribuzione ed è pronta ad affrontare la stagione turistica estiva caratterizzata da una maggiore domanda di ittico fresco.

Oltre alle strutture di stoccaggio, lavorazione, distribuzione e uffici, ospita un’area di vendita al dettaglio rinnovata anch’essa in Via Paolo Savi, 188.

Il target distributivo della sede è il sistema ristorativo con il 60% di ittici freschi e il 40% di congelati, compresi prodotti semilavorato e confezionato a seconda della domanda specifica del cliente, oltre a specialità ittiche che l’azienda commercializza.

Antonio Verrini & Figli opera da circa 70 anni nel mercato della distribuzione di prodotti ittici freschi, conservati e surgelati. Con sede a Genova e 6 filiali tra Liguria, Toscana e un presidio in Emilia-Romagna, uno stabilimento dedicato alla lavorazione per lo stoccafisso e il baccalà, opera tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, grazie a oltre 100 addetti diretti e una flotta di 50 mezzi refrigerati, con un fatturato che nel 2018 ha raggiunto circa 51 milioni di euro.

L’azienda è attiva nel canale di vendita diretta al pubblico attraverso Kyo Fish (due punti vendita con degustazione a Rapallo e Sanremo) e con la catena di negozi di pesce surgelato Giopescal acquisita nel 2018 e formata da 9 store a Genova e provincia. Con l’ingresso di Chef First Class Seafood, oggi il gruppo Verrini potenzia la sua presenza in Emilia-Romagna con particolare attenzione ai clienti nella ristorazione di alto livello, grande distribuzione organizzata, grossisti e pescherie sulla riviera tra Senigallia e Ravenna.